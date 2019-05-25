Sedat Peker, 4 yaşındaki kızını jimnastiğe gönderdiği için yapılan eleştirilere tepki göstererek “O yorumları yazanları gerçekten anlayamıyorum. Nasıl bir sapıksınız, nasıl bir manyaksınız?“ dedi.

Sedat Peker, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada iftar programına gitmek yerine kızının jimnastik kursuna gittiğini söylemişti. Kızını jimnastiğe gönderdiği için eleştirilere maruz kalan Peker, “O yorumları yazanları gerçekten anlayamıyorum. Nasıl bir sapıksınız, nasıl bir manyaksınız? Siz nasıl sözde birer dindarsınız“ diye konuştu....



































