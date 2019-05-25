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Kızını Jimnastiğe Gönderdiği İçin Eleştirilen Sedat Peker: Gerçekten Sizi Anlayamıyorum
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Kızını Jimnastiğe Gönderdiği İçin Eleştirilen Sedat Peker: Gerçekten Sizi Anlayamıyorum

KIZINI JİMNASTİĞE GÖNDERDİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLEN SEDAT PEKER: GERÇEKTEN SİZİ ANLAYAMIYORUM

Sedat Peker, 4 yaşındaki kızını jimnastiğe gönderdiği için yapılan eleştirilere tepki göstererek “O yorumları yazanları gerçekten anlayamıyorum. Nasıl bir sapıksınız, nasıl bir manyaksınız?“ dedi.

Tarih : 25 Mayıs 2019, 15:40
Puan Ver : Kızını Jimnastiğe Gönderdiği İçin Eleştirilen Sedat Peker: Gerçekten Sizi Anlayamıyorum(7/10)3

Sedat Peker, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada iftar programına gitmek yerine kızının jimnastik kursuna gittiğini söylemişti. Kızını jimnastiğe gönderdiği için eleştirilere maruz kalan Peker, “O yorumları yazanları gerçekten anlayamıyorum. Nasıl bir sapıksınız, nasıl bir manyaksınız? Siz nasıl sözde birer dindarsınız“ diye konuştu....

















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