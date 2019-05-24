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KKTC Başbakanı’nın Eşi, Özel Mektupla Beraber Başbakana Sandalye Hediye Etti

KKTC BAŞBAKANI’NIN EŞİ, ÖZEL MEKTUPLA BERABER BAŞBAKANA SANDALYE HEDİYE ETTİ

KKTC Başbakanı'nın eşi Sibel Tatar, Başbakanlıkta ziyaret ettiği eşi Ersin Tatar'a özel bir sandalye hediye etti. Sibel Tatar'ın özel bir mektupla verdiği hediye, Ada'da gündem oldu.

Tarih : 24 Mayıs 2019, 17:00
Puan Ver : Kktc Başbakanı’Nın Eşi, Özel Mektupla Beraber Başbakana Sandalye Hediye Etti(5/10)1

KKTC'nin yeni Başbakanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar'ın hediye ettiği özel sandalyenin resmini sosyal medya hesabından paylaştı. “Eşimin hediyesi“ notu ile paylaşılan gönderide “Sayın Başbakan'ım, sevgili eşim“ diye başlayan mektup dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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