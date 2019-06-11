KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI’DAN DOĞU AKDENİZ MESAJI: GERGİNLİK DEĞİL BARIŞ İSTİYORUZ
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz'deki gerginliğe ilişkin, “Doğu Akdeniz bir barış gölü, bir barış havzası haline gelebilir. Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz“ dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz'deki gerginliğe ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kaynak: haberinburada. ....
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