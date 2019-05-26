KOMŞUSUNA VE ÇOCUKLARINA KEZZAPLA SALDIRAN CANİ KOMŞU TAHLİYE EDİLDİ
Konya'da 8 ay önce karşı komşusu ve 3 çocuğuna kezzap attığı gerekçesiyle tutuklanan cani kadın, hakkında kasten yaralama suçundan açılan davada tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi.
Konya'da Gülay Durusoy (41) isimli şüpheli 8 ay önce karşı komşusu Saadet Şahin (45) ve 3 çocuğuna kezzap attığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Hakkında kasten yaralama suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Mağdur Saadet Şahin'in eşi Ramazan Şahin, tahliye kararına tepki gösterip, “O kadın şimdi dışarı çıkacak....
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