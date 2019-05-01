KOMŞUSUNUN 12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN ADAM, GÖZALTINA ALINDI
Adıyaman'da, komşusunun 12 yaşındaki kızına tacizde bulunduğu iddia edilen Emrah E. (33), çocuğun yakınları tarafından dövüldü. Evine gizlenen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Anadolu Efes, Barcelona Lassa’Yı 80-71 Mağlup Ederek Final-Four’A Yükseldi!
- Thy Avrupa Liginde Final-Four Ne Zaman, Nerede Oynanacak?
- Mustafa Cengiz İle Semih Özsoy, Derbiyi Protokolden Takip Etti
- Fenerbahçe, Liverpool Forması Giyen Alberto Moreno’Yu Transfer Etmek İstiyor
- Mert Nobre Sezon Sonunda Futbolu Bırakma Kararı Aldı
DÜNYA HABERLERİ
- Hapis Cezası Aldığını Öğrenen Sanık, Duruşmada Yüzüne Asit Döktü
- Venezuela’Da Muhalif Lider, Şili Büyükelçiliğine Sığındı
- Son Dakika! Abd Başkanı Trump, Müslüman Kardeşleri Terör Listesine Almaya Hazırlanıyor
- Oscar’A Aday Gösterilen İlk Siyahi Yönetmen Hayatını Kaybetti!
- Endonezya’Da Seçimlerde Görev Yapan 139 Sandık Görevlisi, Aşırı Yorgunluktan Hayatını Kaybetti
Bu Haberle İlgili Yorumlar