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Komşusunun Kızını Kaçıran Kişinin Evi Kundaklandı, Olay Yerine Çok Sayıda Polis Sevk Edildi

KOMŞUSUNUN KIZINI KAÇIRAN KİŞİNİN EVİ KUNDAKLANDI, OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Komşusunun kızını kaçırdığı öne sürülen kişinin evi, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Olay yerine çok sayıda özel harekat ve terörle mücadele polisi destek olarak gönderildi.

Tarih : 21 Mayıs 2019, 10:50
Puan Ver : Komşusunun Kızını Kaçıran Kişinin Evi Kundaklandı, Olay Yerine Çok Sayıda Polis Sevk Edildi(6/10)2

Adana'da komşusunun kızını kaçırdığı öne sürülen kişinin evi, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. İddiaya göre, kız kaçırma meselesi yüzünden birbirine giren iki ailenin karşılıklı evlerde yaşadığı sokağa, çok sayıda özel harekat ve terörle mücadele ekipleri sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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