KOMÜNİST BAŞKAN’DAN ’DERSİM’ AÇIKLAMASI: ORANIN KARARINA GÖRE DAVRANACAĞIZ
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye meclisi kararıyla belediye girişinde bulunan tabeladaki “Tunceli“ yazısının kaldırılıp “Dersim“ olarak değiştirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Maçoğlu, “Karar, valilik makamına gönderildi, oranın kararına göre davranacağız“ dedi.
Kaynak: haberinburada....
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