Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ağustos ayından bu yana 1400'e yakın kişinin ölümüne neden olan Ebola salgını Uganda'ya da sıçradı.

Uganda Sağlık Bakanlığı, ülkede bu hafta 5 yaşında bir çocuk ile 50 yaşındaki büyükannesinin hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Uganda hükümeti ülkede en az 6 Ebola vakasından daha şüpheleniyor.

Kaynak: haberinburada....