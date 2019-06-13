KONGO’DA 1400’E YAKIN KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SALGIN UGANDA’YA SIÇRADI
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ağustos ayından bu yana 1400'e yakın kişinin ölümüne neden olan Ebola salgını Uganda'ya da sıçradı.
Uganda Sağlık Bakanlığı, ülkede bu hafta 5 yaşında bir çocuk ile 50 yaşındaki büyükannesinin hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Uganda hükümeti ülkede en az 6 Ebola vakasından daha şüpheleniyor.
Kaynak: haberinburada....
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