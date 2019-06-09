Ünlü sanatçı Haluk Levent Aydın'da vereceği konser için biletlerin tükendiğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Levent, “25 yıldır bir ilk olacak“ dedi.

Kurucusu olduğu AHBAB derneğiyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Türk Rock müziğinin yıldızı Haluk Levent, sevenlerinden büyük ilgi gördü. Levent'in hayranları konser biletlerinin tamamını satın aldı.

KATILIMIN AZ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORDU

Sesinin yanında yardımseverliği ile ön plana çıkan Haluk Levent yarın akşam Aydın'ın Efeler ilçesinde bir mekanda sahne alarak sevilen şarkılarını Aydınlı hayranları için seslendirecek....



































