Konya'da 4,5 ay önce evinde otururken dışarı çağrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası eski Başkanı Ali Zeybek'in öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı.

Konya'da 4,5 ay önce evinde otururken 'Samanlıkta yangın var' diye dışarı çağrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası eski Başkanı Ali Zeybek'in (49), Eyüp Çakıcı (41) tarafından tüfekle öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada. ....