Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, “Telefonuma Kulüpler Birliği'nden mesaj geldi. 18 Haziran'da toplantı var, beIN Sports çıkmak istiyor. Zarar ediyorlarmış. İş daha da kötüye gidecek. Bizim buradaki en büyük gelirimiz Digiturk. O bile bakın şimdi ben burada