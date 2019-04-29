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Konyaspor-Galatasaray Maçında Tartışmalı Penaltı Pozisyonu!

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇINDA TARTIŞMALI PENALTI POZİSYONU!

Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasının 42. dakikasında Diagne, Konyasporlu oyuncu tarafından ceza sahası içinde düşürüldü. Pozisyon VAR'da incelendi. Sarı-kırmızılı oyuncular penaltı beklerken, VAR hakemi Cüneyt Çakır pozisyonun ofsayt olduğuna kanaat geti

Tarih : 29 Nisan 2019, 22:40
Puan Ver : Konyaspor-Galatasaray Maçında Tartışmalı Penaltı Pozisyonu!(9/10)5

Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında oynanan Atiker Konyaspor - Galatasaray maçının 42. dakikasında VAR devreye girdi....

















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