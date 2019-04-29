Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde düdük çalan, dün akşamki Beşiktaş-MKE Ankragücü maçında da VAR olan Cüneyt Çakır, bu akşam da Atiker Konyaspor'un sahasında Galatasaray ile oynayacağı müsabakanın da Video Yardımcı Hakem'i oldu.