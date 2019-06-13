KÖPEK KUDUZ ÇIKTI, KÖY 6 AY BOYUNCA KARANTİNAYA ALINDI
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bilmece köyünde bir kişiye ait köpeğin kuduz çıkması sonucu köy, 6 ay boyunca karantinaya alındı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bilmece köyünde bir kişiye ait köpeğin kuduz çıkması sonucu köy, 6 ay boyunca karantinaya alındı.
Kaynak: haberinburada. ....
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