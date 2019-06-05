KORE GAZİSİ KANAT, BAYRAM ZİYARETİNDE HELALLİK İSTEDİKTEN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
88 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Kanat, bayram konuşması yaparak “Hakkınızı Helal edin“ dedi. Konuşma sonrasında fenalaşan Kanat, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Şehirören köyünde ikamet eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Kanat Bayram namazı sonrasında köy meydanında yaptığı helallik konuşmanın ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.
Kaynak: haberinburada. ....
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