KORKUNÇ KAZA! OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇIKTI: 10 YARALI
Gaziantep'te, aynı yönde giden otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
Kaynak: haberinburada. ....
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