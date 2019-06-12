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Korkunç kaza! Seyir halindeki TIR, kamyon ve minibüs çarpıştı: 2 ölü, 17 yaralı

KORKUNÇ KAZA! SEYİR HALİNDEKİ TIR, KAMYON VE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 17 YARALI

Kırıkkale-Ankara Karayolunda seyir halindeki 1 TIR, 1 kamyon ve 1 yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Tarih : 12 Haziran 2019, 08:20
Puan Ver : Korkunç Kaza! Seyir Halindeki Tır, Kamyon Ve Minibüs Çarpıştı: 2 Ölü, 17 Yaralı(6/10)2

Kırıkkale-Ankara Karayolunda 1 TIR, 1 kamyon ve 1 yolcu minibüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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