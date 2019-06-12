KORKUNÇ KAZA! SEYİR HALİNDEKİ TIR, KAMYON VE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 17 YARALI
Kırıkkale-Ankara Karayolunda seyir halindeki 1 TIR, 1 kamyon ve 1 yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Kırıkkale-Ankara Karayolunda 1 TIR, 1 kamyon ve 1 yolcu minibüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Kaynak: haberinburada. ....
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