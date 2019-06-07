1975 yılında kurulan ve dünyanın en önemli uzay ve havacılık kurumlarından biri olan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) korkutan bir açıklama yaptı. Yetkililer 2006 QV89 adı verilen bir meteorun bu yıl içerisinde Dünya'ya çarpma ihtimalinin olduğunu duyurdu.

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