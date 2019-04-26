Fransızların efsanevi futbolcularından Christophe Dugarry, ülkesinde katıldığı bir radyo programında Galatasaray'ın golcü futbolcusu Kostas Mitrgolou'na yönelik çok ağır ifadeler kullandı. RMC Sport'a konuşan 47 yaşındaki eski forvet, Olimpik Marsilya'ya geldiği günden beri eleştirdiği Mitroglou hakkında hakarete varan yorumlarda bulundu. İşte Dugarry'nin o sözleri:

Kaynak: haberinburada....