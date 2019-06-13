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Kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı!

KÖTÜ KOKULAR YAYILAN DAİREDEN VAHŞET ÇIKTI!

Esenyurt'ta eşinin ellerini bağlayıp öldürdükten sonra yatak odasına kapatan cani adamın evdeki kızına “Annen hasta odaya girme sana da bulaşır“ dediği ortaya çıktı.

Tarih : 13 Haziran 2019, 16:10
Puan Ver : Kötü Kokular Yayılan Daireden Vahşet Çıktı!(5/10)1

İstanbul Esenyurt'ta 'ta kötü kokular gelen eve giren polis, vahşice öldürülmüş bir kadına ait ceset buldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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