Güzel sunucu Buket Aydın, 'Kanal D'den kovuldu' iddialarına açıklık getirdi.

“İZNE AYRILDIM“

Buket Aydın'ın Kanal D ile yollarının ayrıldığı iddiası geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş; ancak bu iddia doğrulanmamıştı. Bu gelişmelerin ardından bugün akşam saatlerinde düşen bir haber medya kulislerini bir kez daha hareketlendirdi....



































