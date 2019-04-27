KOVULDUĞU İDDİA EDİLEN BUKET AYDIN’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ!
Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği programda attığı kahkahalarla tepki çeken Buket Aydın, Kanal D'deki işine son verildiği iddialarının ortaya çıkmasının ardından açıklama yaptı. Aydın, “İzne ayrıldım.“ ifadelerini kullandı.
Güzel sunucu Buket Aydın, 'Kanal D'den kovuldu' iddialarına açıklık getirdi.
“İZNE AYRILDIM“
Buket Aydın'ın Kanal D ile yollarının ayrıldığı iddiası geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş; ancak bu iddia doğrulanmamıştı. Bu gelişmelerin ardından bugün akşam saatlerinde düşen bir haber medya kulislerini bir kez daha hareketlendirdi....
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