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KÖYLÜLER, EV, AHIR VE SAMANLIĞIN YANIŞINI ÜZÜNTÜYLE İZLEDİ


Köylüler, ev, ahır ve samanlığın yanışını üzüntüyle izledi
Tarih : 28 Mayıs 2019, 22:30
Puan Ver : Köylüler, Ev, Ahır Ve Samanlığın Yanışını Üzüntüyle İzledi(8/10)4

Bolu'da, Kuzörendağlı köyünde meydana gelen yangında Yağlı ailesine ait ahır ve samanlık tamamen yanarken, 2 katlı evde de kısmen hasar oluştu. Yağlı ailesi yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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