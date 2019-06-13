KÖYLÜLER, KÖYÜ İKİYE BÖLEN NEHRİN DİĞER YAKASINA SANDALLARLA ULAŞIM SAĞLIYOR
Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Göçkündemirci köyünde 2016 yılında meydana gelen sel felaketinde yıkılan köprünün yapılmaması nedeniyle köylüler ulaşımlarını sandallarla sağlıyor.
Amasra'nın Göçkündemirci köyünde 3 yıl önce meydana gelen sel sonrası köyün iki yakasını birleştiren köprü yıkılmıştı. Yıkılan köprü nedeniyle 78 haneli köyü ikiye bölünerek büyük kısmı nehrin diğer kısmında kalan köylüler sandallarla köyün diğer yakasına ulaşım sağlıyor.
Kaynak: haberinburada....
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