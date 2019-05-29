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Kremlin Sözcüsü Peskov: S-400’Lerin Teslimatı Takvim Doğrultusunda İlerliyor
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Kremlin Sözcüsü Peskov: S-400’lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor

KREMLİN SÖZCÜSÜ PESKOV: S-400’LERİN TESLİMATI TAKVİM DOĞRULTUSUNDA İLERLİYOR

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimat sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığını belirtti.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 17:00
Puan Ver : Kremlin Sözcüsü Peskov: S-400’Lerin Teslimatı Takvim Doğrultusunda İlerliyor(5/10)1

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin talebi doğrultusunda S-400'lerin teslimatının öne alındığını anımsattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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