KRİPTO PARA PİYASA HACMİ 170 MİLYAR DOLARIN ALTINA GERİLEDİ
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin hepsi düştü. Kripto para piyasasındaki düşüşle beraber piyasa hacmi 170 milyar doların altına indi.
Kripto para birimleri piyasalarında en yüksek hacimli 10 birimden altısında görülen gerilemeyle başlayan dalgalanma yerini düşüşe bırakırken, piyasa hacmi son 24 saatte görülen değer kayıplarının ardından 170 milyar doların altına indi.
Kaynak: haberinburada. ....
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