ABD merkezli teknoloji devi Google'ın geçtiğimiz günlerde Huawei'yle ortaklığını bitirmesinin ardından bir başka hamle de sosyal medya devi Facebook'tan geldi.

Facebook, yeni Huawei telefonlara daha önceki gibi önceden yüklenmiş olan Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamalarının yüklenmeyeceğini açıkladı.

Kaynak: haberinburada. ....