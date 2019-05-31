KRİZ SONA ERDİ! FİLİPİNLER, 69 KONTEYNER ÇÖPÜ KANADA’YA GERİ GÖNDERDİ
Kanada'nın 2014'te “geri dönüşümlü plastik“ adı altında Manila Limanı'na gönderdiği, 5 yıldır 2 ülke arasında krize neden olan 69 konteyner çöp bir gemiyle geri gönderildi.
Filipinler, Kanada'nın 2014'te “geri dönüşümlü plastik“ adı altında Manila Limanı'na gönderdiği, 5 yıldır 2 ülke arasında krize neden olan 69 konteyner çöpü bir gemiyle geri gönderdi. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen ay Kanada'nın tavrını değiştirmemesi halinde “Denize açılıp çöpü Kanada'ya dökeceği“ tehdidinde bulunmuştu.
Kaynak: haberinburada....
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