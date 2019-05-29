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Küçük kızı altına alarak metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı!

KÜÇÜK KIZI ALTINA ALARAK METRELERCE SÜRÜKLEDİ, ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI!

Yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Zeynep'i hızla gelen bir otomobil altına alarak metrelerce sürükledi. Sürücü arkasına bile bakmadan kaçarken, ağır yaralanan küçük kızın yardımına çevredekiler koştu.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 12:10
Puan Ver : Küçük Kızı Altına Alarak Metrelerce Sürükledi, Arkasına Bile Bakmadan Kaçtı!(10/10)6

İstanbul Esenyurt'ta markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza hızla gelen otomobil çarptı. Otomobilin altında sürüklenen küçük kız ağır yaralanırken vicdansız sürücü kayıplara karıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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