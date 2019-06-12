KÜÇÜKKAYA, İMAMOĞLU’NUN ’YILDIRIM SORULARIN GÖRÜŞÜLMESİNİ TALEP ETTİ’ İDDİASINA CEVAP VERDİ
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun çıkacağı canlı yayın programının moderatörlüğünü üstlenecek olan gazeteci İsmail Küçükkaya, canlı yayına telefonla bağlanarak İmamoğlu'nu “Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti“ iddiasına cevap verdi.
İsmail Küçükkaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayını öncesinde yapılan iddia ve yorumlara açıklık getirdi.
Kaynak: haberinburada. ....
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