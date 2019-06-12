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Küçükkaya, İmamoğlu’nun ’Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti’ iddiasına cevap verdi

KÜÇÜKKAYA, İMAMOĞLU’NUN ’YILDIRIM SORULARIN GÖRÜŞÜLMESİNİ TALEP ETTİ’ İDDİASINA CEVAP VERDİ

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun çıkacağı canlı yayın programının moderatörlüğünü üstlenecek olan gazeteci İsmail Küçükkaya, canlı yayına telefonla bağlanarak İmamoğlu'nu “Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti“ iddiasına cevap verdi.

Tarih : 12 Haziran 2019, 00:30
Puan Ver : Küçükkaya, İmamoğlu’Nun ’Yıldırım Soruların Görüşülmesini Talep Etti’ İddiasına Cevap Verdi(9/10)5

İsmail Küçükkaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayını öncesinde yapılan iddia ve yorumlara açıklık getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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