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Kül Olan Evde Kur’An-I Kerim’İn Yanmaması Ağızları Açık Bıraktı!
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Kül olan evde Kur’an-ı Kerim’in yanmaması ağızları açık bıraktı!

KÜL OLAN EVDE KUR’AN-I KERİM’İN YANMAMASI AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI!

Trabzon'un Arsin ilçesinde dün akşam saatlerinde bir evde çıkan yangında eşyalar kül olurken, sadece Kur'an-ı Kerim yanmadı. Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, “Evet her şey yanmış fakat Allah'ın kelamının olduğu kitaplar yanmamış, bu bir mucize ve bi

Tarih : 07 Haziran 2019, 17:50
Puan Ver : Kül Olan Evde Kur’An-I Kerim’İn Yanmaması Ağızları Açık Bıraktı!(9/10)5

Trabzon'un Arsin ilçesinde dün akşam saatlerinde bir evde çıkan yangında eşyalar kül olurken, sadece Kur'an-ı Kerim yanmadı. Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, “Evet her şey yanmış fakat Allah'ın kelamının olduğu kitaplar yanmamış, bu bir mucize ve bizler de şahit olduk. “ dedi....

















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