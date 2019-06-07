KÜL OLAN EVDE KUR’AN-I KERİM’İN YANMAMASI AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI!
Trabzon'un Arsin ilçesinde dün akşam saatlerinde bir evde çıkan yangında eşyalar kül olurken, sadece Kur'an-ı Kerim yanmadı. Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, “Evet her şey yanmış fakat Allah'ın kelamının olduğu kitaplar yanmamış, bu bir mucize ve bi
Trabzon'un Arsin ilçesinde dün akşam saatlerinde bir evde çıkan yangında eşyalar kül olurken, sadece Kur'an-ı Kerim yanmadı. Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, “Evet her şey yanmış fakat Allah'ın kelamının olduğu kitaplar yanmamış, bu bir mucize ve bizler de şahit olduk. “ dedi....
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