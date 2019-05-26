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Kupa Töreninde Sinan Gümüş ve Diagne Protesto Edildi

KUPA TÖRENİNDE SİNAN GÜMÜŞ VE DİAGNE PROTESTO EDİLDİ

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına mazeretleri nedeniyle katılmayan Sinan Gümüş ve Diagne, taraftarlar tarafından protesto edildi.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 00:10
Puan Ver : Kupa Töreninde Sinan Gümüş Ve Diagne Protesto Edildi(7/10)3

Türk Telekom Stadında düzenlenen Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamalarında futbolcu, teknik heyet ve yönetim tek tek anons edilerek kürsüye davet edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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