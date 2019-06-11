Aydın'ın Kuşadası ilçesine demirleyen 4 kruvaziyerden 4 bin 800 turist ile 2 bin 370 mürettebat kente giriş yaptı.

Kuşadası Ege Port Limanı'na bu sabah yanaşan Bahama bayraklı 'Marella Discovery' 2 bin 846 yolcu, Malta bayraklı 'Celestyal Olympia' 1664 yolcu, Bahama bayraklı 'Wind Star' 170 yolcu ve Malta bayraklı 'Star Flyer' ise 120 yolcuyu kente getirdi. Ayrıca 4 gemiyle toplam 2 bin 370 mürettebat da Kuşadası'na giriş yaptı. Gemilerden inen çoğunluğu Amerikalı yolculardan bazıları, otobüslerle Efes ve Meryem Ana turuna çıktı....



































