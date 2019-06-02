Ramazan Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürürken, tatilcilere sağlanan indirim kampanyaları sayesinde rezervasyonlarda yüzde 90'ları aşan bir doluluk yaşandı. 9 günlük bayram tatili için Kuşadası'nı tercih edenler, mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklığının da etkisiyle plajları da doldurdu.

Kaynak: haberinburada....