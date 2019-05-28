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Kuzey Irak’Taki Terör Hedeflerine Yönelik Düzenlenen Pençe Harekatı’Ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
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KUZEY IRAK’TAKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN PENÇE HAREKATI’NDAN YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI


Kuzey Irak’taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı’ndan yeni görüntüler yayınlandı
Tarih : 28 Mayıs 2019, 18:30
Puan Ver : Kuzey Irak’Taki Terör Hedeflerine Yönelik Düzenlenen Pençe Harekatı’Ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı(8/10)4

Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20. 00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatıldı. Gece icra edilen hava hücum harekâtıyla bölgeye inen komando birlikleri, PKK'lı teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye, sığınak ve barınakları imha etmeye devam ediyor....

















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