Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un adı henüz açıklanmayan bir general için film sahnelerini aratmayan kan donduran bir ölüm şekli seçtiği iddia edildi. Jong-un'un kendisine darbe hazırlığında olan generali pirana dolu su tankına attığı ifade edildi.

Kuzey Kore liderinin, adı henüz açıklanmayan bir general için film sahnelerini aratmayan kan donduran bir ölüm şekli seçtiği iddia edildi. Kim Jong-un'un daha önceki yıllarda çok sayıda sıradışı ölüm emri ve infaza adının karıştığı biliniyor.

Kaynak: haberinburada....