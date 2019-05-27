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Kuzgun Dizisinin Çalışanı, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Kuzgun Dizisinin Çalışanı, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

KUZGUN DİZİSİNİN ÇALIŞANI, TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Avcılar'da makas atarak ilerleyen bazı araçlar nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan Kuzgun dizisine ait aracın şoförü hayatını kaybetti. Olay anını anlatan bir görgü tanığı, “Kolu bacağı kopmuştu“ dedi.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 10:00
Puan Ver : Kuzgun Dizisinin Çalışanı, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti(10/10)6

Avcılar'da, makas atarak ilerlediği ileri sürülen bir otomobilin sıkıştırdığı Kuzgun dizisi seti için çalışan kamyonet, üst geçidin direğine çarptı. Kazada bacağı kopan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazaya sebep oldukları iddia edilen 3 kişi, otomobillerini olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı....

















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