KUZUGÖBEĞİ MANTARININ KİLOSU 100 LİRADAN SATILIYOR
Antalya'nın Akseki ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların “göbek“ adını verdiği “kuzugöbeği mantarı“ toplanmaya başlandı. Sedir ve ladin gibi ağaçların dibinden toplanan kuzugöbeği mantarı, kilogramı 100 liradan satılıyor.
Antalya'nın Akseki ilçesinde kuzugöbeği mantarı toplama işlemi başladı. İlçede Nisan ayında ortaya çıkan ve Mayıs sonuna kadar kendisini gösteren kuzugöbeği mantarı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Birçok kişi mantarın toplanabileceği muhtemel alanlara akın ediyor....
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