Şanlıurfa'da fırında lahmacun yapımı sırası nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde lahmacun sırası yüzünden fırında kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavgayı ayırmak için olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı....



































