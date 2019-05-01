Sanatçı Latif Doğan, Dilber Ay'ın cenazesine katıldı. Cenazede konuşan Doğan, “Onun albümlerini satarak evime harçlık götürdüm, değerli bir sanatçı ablamızdı. Bir anamızdı. Türkülerimiz bir ana kaybetti.“ dedi.