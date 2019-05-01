LATİF DOĞAN’DAN DİLBER AY HAKKINDA DUYGULANDIRAN SÖZLER!
Sanatçı Latif Doğan, Dilber Ay'ın cenazesine katıldı. Cenazede konuşan Doğan, “Onun albümlerini satarak evime harçlık götürdüm, değerli bir sanatçı ablamızdı. Bir anamızdı. Türkülerimiz bir ana kaybetti.“ dedi.
Ünlü sanatçı Dilber Ay, 63 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.
“TÜRKÜLERİMİZ ANA KAYBETTİ“
Cenazeye katılan Latif Doğan, “Dilber ablanın türküleri ile büyüdüm. Onun albümlerini satarak evime harçlık götürdüm, değerli bir sanatçı ablamızdı....
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