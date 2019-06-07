İtalya Serie A ekibi Lecce, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ozan Tufan için 3 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Geride bıraktığımız sezon kiralık olarak oynadığı Alanyaspor'da çok önemli bir çıkış yakalayan Ozan Tufan yeniden Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, yeniden Serie A'ya yükselen Lecce'nin 24 yaşındaki futbolcuya talip olduğu öğrenildi.

Kaynak: haberinburada....