LEZBİYEN ÇİFT BİNDİKLERİ OTOBÜSTE 4 ERKEK TARAFINDAN TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ!
İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde yer alan Camden bölgesinde otobüse binen lezbiyen çift, öpüşmelerini isteyen dört erkek tarafından saldırıya uğrayarak dövüldü.
Kaynak: haberinburada. ....
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