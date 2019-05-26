Akhisarspor ve Bursaspor ile birlikte küme düşen BB Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş, “Süper Lig'de 20 takım olması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduk. Bu sene takım düşürülmemesi yönünde talebimiz var. Siyasilerden destek bekliyoruz.