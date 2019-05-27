LİVERPOOL İÇİN RAMOS İDDİASI
Premier Ligde son haftaya kadar şampiyonluğu kovalayan ancak Manchester City'ye kaptıran, Şampiyonlar Liginde ise finalde Tottenham ile karşılaşacak olan Liverpool transfer için büyük oynuyor.
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu kaybeden, Şampiyonlar Ligi'nde ise finale çıkan Liverpool gözünü Real Madrid'in yıldız stoperi Sergio Ramos'a dikti.
Kaynak: haberinburada. ....
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