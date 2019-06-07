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Ljubomir Fejsa’Nın Fenerbahçe’Ye Maliyeti Belli Oldu!
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Ljubomir Fejsa’nın Fenerbahçe’ye maliyeti belli oldu!

LJUBOMİR FEJSA’NIN FENERBAHÇE’YE MALİYETİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe, Benfica forması giyen Ljubomir Fejsa ile el sıkıştı. Sırp oyuncu, bonuslarla beraber yıllık 2,2 milyon euro kazanacak.

Tarih : 07 Haziran 2019, 18:00
Puan Ver : Ljubomir Fejsa’Nın Fenerbahçe’Ye Maliyeti Belli Oldu!(6/10)2

Transferde en çok öne çıkan isim olan Ljubomir Fejsa'nın Fenerbahçe'ye maliyeti de belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Sırp yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı, oyuncunun transferi için Benfica kulübüne 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği gelen bilgiler arasında. Fejsa'nın Fenerbahçe'ye yıllık maaş maliyeti ise 1....

















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