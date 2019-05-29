LONDRA’DA BOMBA SANILAN CİSMİN DEV NOEL SÜSÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Londra'da, Thames Nehri'nden karaya vuran bir cismi bombaya benzeten vatandaşlar hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen bomba uzmanlarının kısa süreli incelemesi sonucu cismin dev Noel ağacı süsü olduğu ortaya çıktı.
Londra'da, Thames Nehri'nden karaya vuran ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba olduğu sanılan cismin, dev bir Noel süsü olduğu tespit edildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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