Londra'da otobüste yolculuk yapan lezbiyen çifte saldıran dört genç gözaltına alındı. Londra polisi, yaşları 15 ve 18 arasında değişen dört gencin hırsızlık ve ağır hasara yol açacak şekilde fiziksel zarar vermek suçlamalarıyla sorgulandıklarını söyledi.