LÜBNANLI KADIN, KÜÇÜK KIZININ YANINDA KAPKAÇ KURBANI OLDU
Mersin'de elinden tuttuğu kızı ile birlikte kaldırımda yürüyen Lübnan uyruklu H.E.'nin telefonu, arkasından yaklaşan kişi tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Mersin'de kaldırımda küçük kızıyla yürüyen Lübnan uyruklu H. E. adlı kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan A....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Türkiye, İlk 3 Ayda Turizmden 4,6 Milyar Dolar Gelir Elde Etti
- Son Dakika! Dış Ticaret Açığı 2,1 Milyar Dolara Geriledi
- Ekrem İmamoğlu, Çürümeye Terk Edilen Muammer Karaca Tiyatrosu İçin Harekete Geçti
- Kadın Kılığına Girip Eve Geç Gelen Kızını Takip Etti
- 2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Feci Kaza Sonrası Ortalık Savaş Alanına Döndü
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hapis Cezası Aldığını Öğrenen Sanık, Duruşmada Yüzüne Asit Döktü
- Venezuela’Da Muhalif Lider, Şili Büyükelçiliğine Sığındı
- Son Dakika! Abd Başkanı Trump, Müslüman Kardeşleri Terör Listesine Almaya Hazırlanıyor
- Oscar’A Aday Gösterilen İlk Siyahi Yönetmen Hayatını Kaybetti!
- Endonezya’Da Seçimlerde Görev Yapan 139 Sandık Görevlisi, Aşırı Yorgunluktan Hayatını Kaybetti
Bu Haberle İlgili Yorumlar