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Lunaparkta oyun makinesi kontrolden çıktı 28 yaralı

LUNAPARKTA OYUN MAKİNESİ KONTROLDEN ÇIKTI 28 YARALI

İspanya'da lunaparkta 'La Superolla' isimli bir oyun makinesi kontrolden çıktı, çoğu çocuk olmak üzere 28 kişi yaralandı. Oyun makinesinin bakımının yapılmadığı belirtildi.

Tarih : 09 Haziran 2019, 11:30
Puan Ver : Lunaparkta Oyun Makinesi Kontrolden Çıktı 28 Yaralı(9/10)5

İspanya'nın Sevilla şehrinin La Rinconada bölgesindeki lunaparkta bulunan 'La Superolla' isimli dönen oyun makinesinin kontrolden çıkması sonucu, çoğu çocuk olmak üzere 28 kişinin yaralandı. Yerel medyada,yaralılar hastaneye kaldırıldığı belirtilirken; 13 yaşındaki bir kız çocuğunun durumunun kritik olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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