LYON, KASIMPAŞALI TREZEGUET’İ GÖZÜNE KESTİRDİ
O. Lyon, Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldız oyuncusu Trezeguet'i gündemine aldı. Fransız basını, 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transferin biteceğini öne sürdü.
Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldız futbolcusu Trezeguet, devre arasında uzun bir süre Galatasaray'ın gündemini meşgul etmiş ancak yıldız futbolcunun transferi gerçekleşmemişti. Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football ise bugün 24 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya attı.
Kaynak: haberinburada....
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