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Maçta 3 kırmızı kart çıkınca, hakemin üzerine yürüdüler

MAÇTA 3 KIRMIZI KART ÇIKINCA, HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

2. Amatör Küme play off karşılaşmasında maçı 8 kişi tamamlayan Kozlu Merkez Topbaşıspor yönetimi ve oyuncuları maçın hakeminin üzerine yürüyerek tepki gösterdi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda olaylar büyümeden engellendi.

Tarih : 02 Haziran 2019, 21:30
Puan Ver : Maçta 3 Kırmızı Kart Çıkınca, Hakemin Üzerine Yürüdüler(5/10)1

2. Amatör Küme play off maçında Kozlu Merkez Topbaşıspor ile Elvan Pazarcıkspor, Fener sahasında karşı karşıya geldi. 3 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada gülen taraf Elvanpazarcıkspor oldu....

















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